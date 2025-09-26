A notícia que atravessa o Brasil!

Motorista flagra carro de autoescola entrando em motel de Manaus: “essa ai já ganhou a CNH”

As imagens, gravadas por um motorista que passava pelo local, rapidamente viralizaram.

Por Natan AMPOST

26/09/2025 às 18:26 - Atualizado em 26/09/2025 às 18:30

Notícias Caiu na Rede! – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (26) chamou atenção de internautas em Manaus ao mostrar um carro de autoescola entrando em um motel localizado no Distrito Industrial I, na zona Leste da capital amazonense. As imagens, gravadas por um motorista que passava pelo local, rapidamente viralizaram, gerando diversas interpretações e comentários bem-humorados sobre a situação.

No vídeo, o motorista que filmava faz comentários irônicos: “Olha bodinho essa fera da autoescola. Essa daí já ganhou a carteira de habilitação”.

A publicação nas redes sociais provocou uma série de reações de usuários, que passaram a especular sobre o que estaria acontecendo dentro do estabelecimento.

Enquanto alguns internautas ironizaram que a situação poderia ser apenas uma forma de treinamento de estacionamento, outros fizeram brincadeiras dizendo que o local seria ideal para treinar baliza, manobras ou mesmo simulados de como passar marchas. Houve ainda quem especulasse, de forma descontraída, que poderia se tratar de um teste oral da prova de legislação de trânsito.

