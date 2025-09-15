Notícias Caiu na Rede – Um motorista, que prefere não se identificar, denunciou ao portal D24AM que sofreu um acidente de trânsito por volta das 7h de domingo (14), quando seguia para a Universidade Nilton Lins a fim de realizar um concurso público, em Manaus. Segundo relatou, o Fiat Argo que ele conduzia foi atingido por um Ford Fiesta em alta velocidade, cujos ocupantes aparentavam estar alcoolizados.
Caiu na rede é post!
Motorista tem carro destruído em acidente a caminho de concurso em Manaus
Vítima seguia para realizar concurso quando Fiat Argo foi atingido
