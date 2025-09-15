A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Motorista tem carro destruído em acidente a caminho de concurso em Manaus

Vítima seguia para realizar concurso quando Fiat Argo foi atingido

Por Beatriz Silveira

15/09/2025 às 16:45

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede – Um motorista, que prefere não se identificar, denunciou ao portal D24AM que sofreu um acidente de trânsito por volta das 7h de domingo (14), quando seguia para a Universidade Nilton Lins a fim de realizar um concurso público, em Manaus. Segundo relatou, o Fiat Argo que ele conduzia foi atingido por um Ford Fiesta em alta velocidade, cujos ocupantes aparentavam estar alcoolizados.

O veículo envolvido na colisão, um Ford Fiesta de placa JXO 8136, está registrado em nome de um terceiro proprietário, que não estava presente no momento do ocorrido. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi acionada, mas, antes da chegada dos agentes, os suspeitos fugiram rapidamente em dois veículos: um Gol vermelho, placa QZA-4G70, e uma motocicleta não identificada.

Leia também: Contêineres desabam no Porto Chibatão em Manaus e assusta trabalhadores; assista

A vítima afirma ter conseguido reconhecer o homem que dirigia o Ford Fiesta no instante do impacto. De acordo com a denúncia, outras pessoas também estavam no local e tentaram intimidá-lo, deixando o ponto do acidente junto com os envolvidos. Um boletim de ocorrência foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O denunciante solicita o apoio da população para localizar os responsáveis, informando que o seu carro teve perda total em decorrência da batida. Ele reforça que qualquer informação pode ajudar a identificar os envolvidos e contribuir para o esclarecimento do caso, que agora segue sob investigação.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Mundo

Trump confirma novo ataque a barco no Caribe que resultou na morte de “narcoterroristas venezuelanos”

O comunicado de Trump foi publicado em sua rede social.

há 52 segundos

Política

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo fala sobre respeito e diferenças ao comentar morte de Charlie Kirk

Segundo Maria do Carmo, o episódio não expõe apenas a brutalidade do crime, mas também a forma como parte da sociedade reagiu.

há 11 minutos

Veja Mais

Wilson Lima lança edital de apoio financeiro para extrativistas da piaçava no Amazonas

O edital é destinado a extrativistas, associações, cooperativas, sindicatos, conselhos e instituições legalmente constituídas.

há 26 minutos

Polícia

PF e Força Nacional destroem mais de 80 balsas em ação contra garimpo no Amazonas

Ação federal alcança rios entre Manicoré e Humaitá e segue até Calama (RO).

há 35 minutos

Brasil

Carlos Bolsonaro diz que ex-presidente Jair Bolsonaro investiga possibilidade de câncer após retirada de lesões de pele

De acordo com boletim médico, Bolsonaro também apresenta anemia por deficiência de ferro e sinais de uma pneumonia recente.

há 38 minutos