Motorista tem carro destruído em acidente a caminho de concurso em Manaus

O veículo envolvido na colisão, um Ford Fiesta de placa JXO 8136, está registrado em nome de um terceiro proprietário, que não estava presente no momento do ocorrido. A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi acionada, mas, antes da chegada dos agentes, os suspeitos fugiram rapidamente em dois veículos: um Gol vermelho, placa QZA-4G70, e uma motocicleta não identificada.

A vítima afirma ter conseguido reconhecer o homem que dirigia o Ford Fiesta no instante do impacto. De acordo com a denúncia, outras pessoas também estavam no local e tentaram intimidá-lo, deixando o ponto do acidente junto com os envolvidos. Um boletim de ocorrência foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O denunciante solicita o apoio da população para localizar os responsáveis, informando que o seu carro teve perda total em decorrência da batida. Ele reforça que qualquer informação pode ajudar a identificar os envolvidos e contribuir para o esclarecimento do caso, que agora segue sob investigação.