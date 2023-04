‘Muita coisa para digerir’, diz estilista apontada como motivo da separação de Preta Gil

Redação AM POST

Nessa terça-feira, 18, Ingrid Lima fechou as redes sociais após ter a identidade revelada na mídia. A estilista é apontada como pivô do fim do casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy. Ela trabalhou com a cantora durante 3 anos.

Após arquivar as fotos, Ingrid postou uma nota de esclarecimento devido a inúmeras mensagens de ameaças e ofensas que está recebendo.

“Todas e quaisquer ameaças, ofensas e informações descabíveis serão tratadas de maneira judicial! Respeitem meu momento e minha privacidade”, escreveu Ingrid.

“Minhas publicações estão arquivadas e se manterão assim, afim de evitar que continuem buscando parentes próximos a mim e as ameaças ganhem mais forças (…) Meu coração está a mil, muita coisa para digerir. Não está sendo fácil, mas ELE (Deus) não me deixará só”, finalizou a estilista ao relatar que contou sua versão sobre o caso de traição no programa ‘Fofocalizando’, do SBT.