Mulher afirma ter recebido proposta de R$ 500 para dar surra em amante em frente à fábrica Yamaha, em Manaus

Notícias Caiu na Rede! – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (19) ganhou repercussão em Manaus ao mostrar uma mulher identificada como Lary Reis relatando ter recebido a proposta de R$ 500 para agredir uma suposta amante em frente à fábrica da Yamaha, localizada no Distrito Industrial, zona Leste da capital amazonense.

Nas imagens, Lary conta que a proposta teria sido feita por uma mulher traída, que exigiu que a briga acontecesse em frente à empresa, como uma forma de humilhação pública.

“R$ 500 é o preço que estão me dando para ir lá na Yamaha quebrar uma amante. Eu estava saindo do meu trabalho, não fui atrás de ninguém, toca meu telefone e disseram: ‘Larissa, eu tenho uma situação para ti’. Antes que pensem alguma coisa de mim, eu não sou nada, só perturbada da cabeça mesmo e tenho disposição para resolver as coisas, mas as minhas coisas, nada de errado”, afirmou.

Ainda segundo Lary, a situação aconteceu em um momento delicado, já que ela organiza a festa de 15 anos da filha, marcada para o próximo domingo. “Domingo é a festa da minha filha de 15 anos, R$ 500 na minha mão uma hora dessa… Isso é um teste para ver se estou evoluída”, declarou.

No vídeo, Lary também cita que a mulher alvo da briga já teria trabalhado na Honda, onde teria se envolvido com um líder, e atualmente estaria na Yamaha, envolvida em novas polêmicas.

Após repercussão do caso, Lary se manifestou nos stories do Instagram e disse que não aceitou a proposta. “Ela não é de briga gente tanto que olha o que ela veio me propor. Gente eu não vou mas eu conversei muito com ela”, disse.