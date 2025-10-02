Mulher aponta isolamento geográfico de Manaus em relação ao restante do Brasil

Notícias Caiu na Rede! – Repercutiu nas redes sociais recentemente o comentário da influenciadora Naiara Arruda, que refletiu sobre o isolamento geográfico de Manaus ao falar sobre a cantora Anitta não ter escolhido Manaus para a turnê de pré-Carnaval “Ensaios da Anitta 2026”. Pela primeira vez, a artista levará sua maratona de shows ao Norte do Brasil. No entanto, a grande expectativa dos fãs de Manaus não se confirmou: a capital amazonense ficou de fora da rota, e a cidade escolhida foi Belém, no Pará.

Segundo Naiara, a exclusão de Manaus dos “Ensaios da Anitta 2026” pode estar diretamente relacionada às dificuldades estruturais e logísticas para a realização de grandes shows na capital.

“Mais uma vez Manaus ficou fora do calendário de eventos dela. Depois eu descobri que toda a estrutura de palco dos Ensaios da Anitta é dela. Então ela leva toda a estrutura, monta no lugar, e aí Manaus ficaria muito inviável porque ela teria que trazer tudo de balsa. Seria mais caro, mais demorado porque são 7 dias para ir e 7 dias para voltar. Por isso um dos motivos de Manaus ter ficado de fora mais uma vez. Isso me fez refletir que Manaus está vivendo um super isolamento geográfico”, declarou Naiara.

Além da questão dos shows, a influenciadora destacou que os altos custos das passagens aéreas são outro sintoma da exclusão da cidade de grandes circuitos culturais e econômicos. “Já perceberam que a gente está cada vez mais isolados em todos os sentidos? Que para a gente comprar uma passagem aérea para sair de Manaus é no mínimo R$ 1,5 mil, R$ 2 mil, e isso a gente pesquisando bastante. Já perceberam que vários artistas fazem turnê na Europa, mas não vêm em Manaus? Por causa desse custo logístico. A gente está ficando ilhado do resto do Brasil, literalmente”, completou.

A fala de Naiara trouxe à tona uma preocupação compartilhada por muitos manauaras. Apesar de ser uma das maiores capitais do país e a principal metrópole da Amazônia, Manaus enfrenta limitações que vão além da distância física. O transporte de equipamentos por vias fluviais, aliado à pouca oferta de voos e ao alto preço das passagens, dificulta não apenas a chegada de grandes eventos, mas também impacta diretamente o turismo e a economia local.

Alguns pontos que explicam esse isolamento:

Sem rodovias conectando ao resto do país: a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho (RO), é a única estrada que poderia fazer essa conexão direta, mas está em condições precárias há décadas. Na prática, não há ligação rodoviária funcional entre Manaus e o restante do Brasil.

Dependência do transporte aéreo e fluvial: Tudo que chega ou sai de Manaus, de alimentos a equipamentos de shows, depende de aviões (caros) ou de barcos e balsas, que podem levar semanas. Isso encarece produtos e dificulta a logística de grandes eventos.

Custo elevado de passagens aéreas: voar de Manaus para outras capitais brasileiras costuma custar mais caro que voos internacionais de longa distância, o que reforça a sensação de isolamento.