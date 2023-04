Mulheres pagam R$ 445 por jantar com nudez obrigatória

Redação AM POST*

Um grupo de mulheres que pagam R$ 445 por jantar com nudez obrigatória e lotação esgotada viralizou nas redes sociais dos Estados Unidos. O Füde Dinner Experience é organizado pela artista e modelo Charlie Ann Max e por US$ 88 (mais de R$ 445 no câmbio atual), as participantes se reúnem para desfrutar de “um espaço libertador que celebra o nosso eu mais puro, através da culinária de base vegetal, arte, nudez e amor-próprio”.

Em outras palavras: é um jantar nudista vegetariano em companhia de um bando de desconhecidas.

Max começou a fazer experiências com eventos nudistas em 2020 e inicialmente os jantares eram apenas para convidadas, mas ela os abriu a pessoas que tenham ouvido falar do evento através do Instagram ou de amigos. Todos os jantares que ela organizou até agora tiveram sua lotação esgotada.

No jantar do início de março, as convidadas se despiram assim que chegaram. Não havia vestiário, apenas um cabideiro e cabides, posicionados de um dos lados da sala. Cada uma das participantes têm idades que variavam dos 20 aos 50, encarou de maneira diferente o desafio do que vestir em um evento nudista.

Os eventos do Füde não são exclusivamente para mulheres, mas, para que homens possam participar, eles precisam ser encaminhados ao grupo por participantes anteriores. Todos os potenciais convidados têm de preencher um formulário explicando por que estão interessados.

O formulário também pergunta sobre quaisquer restrições alimentares e se um candidato já esteve envolvido em “quaisquer incidentes que possam ser considerados inadequados ou desrespeitosos durante um evento nudista ou parcialmente nudista”. Max não tem como verificar se o que as pessoas declaram quanto a essa última questão é verdade.

Cada jantar tem um tema, por exemplo “amor próprio” ou “musa/museu”. Quando os eventos acontecem em Los Angeles, Max cozinha e organiza os jantares. Quando viaja, ela prepara as refeições onde quer que possa – no apartamento onde estiver hospedada, ou na casa de um amigo.

*Com informações da Folha de São Paulo