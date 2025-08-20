A notícia que atravessa o Brasil!

Musa do Boi Garantido, Tamires Assis está confirmada em “A Fazenda 17”, diz Leo Dias

Tamires ganhou notoriedade em Manaus, mas sua vida pessoal voltou a repercutir nacionalmente após o breve envolvimento com o campeão do BBB24.

Por Natan AMPOST

20/08/2025 às 12:22

Notícias Caiu na Rede! – A dançarina e musa do Boi Garantido, Tamires Assis, de 32 anos, foi confirmada como participante do reality show “A Fazenda 17”, da Record TV. A informação foi divulgada pelo Portal Leo Dias e já movimenta as redes sociais.

Tamires ganhou notoriedade em Manaus, mas sua vida pessoal voltou a repercutir nacionalmente após o breve envolvimento com o campeão do BBB24, Davi Brito, de 22 anos. O relacionamento entre os dois se iniciou durante o Festival de Parintins, no ano passado, mas terminou de forma conturbada quando Tamires foi surpreendida com um “bolo” do ex-affair.

No ano passado, ela viajava rumo a Salvador, cidade onde Davi reside, com a intenção de passar alguns dias conhecendo melhor o influenciador. No entanto, os planos foram interrompidos no meio do trajeto após Davi alegar estar doente. Tamires precisou retornar para Manaus e, ainda no aeroporto, publicou uma frase enigmática que fãs interpretaram como indireta: “Não importa o costureiro, o tecido ou o preço na etiqueta, quem é pobre de caráter, anda sempre mal vestido.”

Leia mais: Justiça mantém medida protetiva contra Davi Brito a favor da amazonense Tamires Assis

A situação ganhou contornos legais. A dançarina acusa o influenciador de perseguição, intimidação e violência psicológica, alegando tentativas insistentes de contato e até exibição de uma arma de fogo durante uma chamada de vídeo, o que a teria amedrontado. Tamires chegou a ganhar uma medida protetiva.

Apesar do drama pessoal, Tamires se prepara agora para sua estreia em “A Fazenda 17”, onde promete trazer sua autenticidade e carisma para o público. Sua trajetória no reality será observada de perto, tanto por fãs que acompanham sua carreira artística quanto por aqueles que acompanham o desdobramento da polêmica envolvendo o ex-BBB.

