Namorado de Agatha Moreira, Rodrigo Simas revela: ‘Sou um homem bissexual’

Namorado de Agatha Moreira há quatro anos e meio, Rodrigo Simas revelou que se identifica como bissexual. O ator, que nunca havia falado abertamente sobre sua sexualidade, aproveitou a carona de seu mais recente trabalho no teatro para abrir o jogo sobre sua intimidade. “Sou um homem bissexual”, contou.

O artista entra em cartaz neste sábado (4) com Prazer, Hamlet (Teatro Glaucio Gill, em Copacabana, no Rio de Janeiro). O espetáculo, que já passou por temporada em São Paulo, conta a história de um ator prestes a estrear a famosa obra de William Shakespeare (1564-1616). Na peça clássica do dramaturgo, o personagem central tem a sexualidade tratada de forma dúbia.

Em entrevista ao jornal Extra, Simas foi questionado se ele se identifica com a comunidade LGBTQIA+. “Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora”, afirmou.

“Não tenho problema em falar sobre isso. Mas é um tabu a pessoa ter que se rotular, dizer o que é ou não é. Eu sou um cara livre. Acredito na liberdade de escolha, de ser o que a gente quiser.”

Rodrigo Simas falou ainda sobre seu namoro com Agatha Moreira, quem ele considera o grande amor de sua vida. “Estamos juntos há quatro anos e meio. Somos um casal bem normal, com altos e baixos. Por sermos muito parecidos, isso nos faz bater de frente algumas vezes. Porque nos reconhecemos um no outro. O que me irrita nela, e vice-versa, são características que também tenho. Nos espelhamos um no outro”, detalhou.

No entanto, o casal não pensa em ter filhos, ao menos esse não é o plano por enquanto. “Eu e Agatha até conversamos sobre isso, mas pela vontade de não ter. Neste momento, pelo menos. Não sei se mudará mais pra frente. Mas, por agora, não está nos nossos planos”, contou.