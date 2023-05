‘Não respeita o momento das pessoas’, diz MC Mirella sobre Leo Dias após jornalista revelar sua gravidez

Redação AM POST

Nesta sexta-feira, 12, a funkeira MC Mirella esculachou Leo Dias nas redes sociais após o jornalista revelar sua gravidez com Dynho Alves no site Metrópoles na última quinta-feira, 11.

“Como sempre o Leo Dias é um inconveniente. Ele não fala com as pessoas, não fala com ninguém, não respeita o momento das pessoas. Como é muito bebezinho ainda a gente não queria falar agora, não tem nem dois meses”, disse a artista em seus stories do Instagram.

“Gente, ele é péssimo. Estraga o momento das pessoas, a sensação de ser mãe. Ele acaba com tudo. Eu tenho dó do fim desse cara. O juízo final dele, meu Pai do céu. O que esperar dele né, vocês sabem tudo que ele já fez aí para os outros. Ele não tem o mínimo de respeito, decência”, finalizou ela.