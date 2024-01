Nasce o filho de Suzane Von Richthofen

Nasceu o primeiro filho de Suzane Von Richthofen, 40 anos, de acordo com o biógrafo dela, Ullisses Campbell. Ainda segundo ele, Suzane deu à luz na madrugada de sexta-feira (26) e o nascimento ocorreu na maternidade do Hospital Albert Sabin em Atibaia no interior de São Paulo.

O atual marido de Suzane, o médico Felipe Zecchini Muniz, trabalha neste hospital, provavelmente por isso a escolha do local. Ao contrário do que foi divulgado durante a gestação, o bebê não é uma menina, mas sim um menino. E ele recebeu o nome de Felipe em homenagem ao pai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, ainda de acordo com Ullisses Campbell, o bebê não terá o sobrenome de Suzane Von Richthofen na certidão, como uma forma de não associá-lo a mãe e ao que ela fez com os próprios pais, avós maternos do bebê. Suzane cumpre sua sentença de 39 anos no momento em regime aberto.

*Redação AM POST