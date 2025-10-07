A notícia que atravessa o Brasil!

Nath Nascimento quebra o silêncio sobre possível retorno ao comando de “A Bordo – O Reality”; veja o que ela disse

A apresentadora deixou a TV A Crítica em 2022, após 12 anos de atuação.

Por Natan AMPOST

07/10/2025 às 18:35 - Atualizado em 07/10/2025 às 18:37

Notícias Caiu na Rede! – A ex-apresentadora da TV A Crítica, Nath Nascimento, colocou um ponto final nas especulações sobre um possível retorno ao comando do programa “A Bordo – O Reality”, um dos maiores sucessos de audiência da emissora amazonense. Após o canal anunciar uma nova apresentadora da edição 2025 do reality, as redes sociais foram tomadas por comentários de fãs que torciam pela volta da comunicadora.

PUBLICIDADE

No entanto, em resposta à página Fofoquei Amazonas, Nath foi direta e encerrou as expectativas. “Não, amigo. Não tem nem perigo”, declarou ela ao ser questionada sobre o assunto. A apresentadora deixou a TV A Crítica em 2022, após 12 anos de atuação, período em que se consolidou como um dos principais rostos da emissora. Ela foi substituída no comando do “A Bordo – O Reality” pela apresentadora Naiandra Amorim, que agora deixa a atração.

Desde sua saída, Nath vem se dedicando a novos projetos e à carreira política. Ela já concorreu duas vezes ao cargo de vereadora de Manaus, e na última eleição municipal, em 2024, obteve 4.818 votos, mas não conseguiu uma cadeira na Câmara.

PUBLICIDADE

Enquanto isso, cresce a expectativa em torno do nome que vai assumir o comando da nova temporada de “A Bordo – O Reality”. A TV A Crítica prometeu divulgar oficialmente a nova apresentadora nesta terça-feira (7).

Entre os nomes cotados estão as ex-participantes do “Big Brother Brasil”, Vivian Amorim e Isabelle Nogueira.

