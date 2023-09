Nathalia Valente é a primeira eliminada de A Fazenda 15 com 5,77% dos votos

A participante Nathalia Valente se despediu da 15ª temporada do reality show “A Fazenda” após perder a preferência do público em uma votação realizada pelo R7.com. Com 5,77% dos votos, a influenciadora digital foi a primeira peoa a deixar o programa.

A trajetória de Nathalia no reality foi marcada por momentos de estratégia, romance e desafios. Ela integrou o Grupo dos Crias e colaborou na formação da Roça, mas acabou sendo indicada por Lucas Souza após ser puxada da Baia. Devido a um veto na Prova do Fazendeiro, Nathalia foi diretamente para o julgamento dos telespectadores.

Ao longo de sua curta permanência em “A Fazenda 15”, a peoa demonstrou determinação e não hesitou em se envolver em alianças e relacionamentos. Ela teve um romance com Yuri Meirelles, que venceu a primeira Prova do Fazendeiro e a presenteou com a responsabilidade de cuidar dos porquinhos na divisão de tarefas.

No entanto, a jornada de Nathalia também foi marcada por desafios e dificuldades. Ela enfrentou a Baia devido a uma decisão de Rachel Sheherazade e, ao descumprir uma das regras, acabou sendo responsável pela segunda punição da temporada.

Além das amizades cultivadas durante sua participação, Nathalia também se envolveu em desentendimentos e rivalidades ao longo do programa. Sua passagem por “A Fazenda 15” foi repleta de altos e baixos, deixando uma marca única no reality.