Neymar anuncia sexo do bebê de Nikolas Ferreira durante chá revelação

Neymar, de 35 anos, anunciou o sexo do primeiro filho de Nikolas Ferreira (PL) neste domingo (10), durante o chá revelação do deputado federal. Com entusiasmo, o jogador de futebol revelou que o casal aguarda a chegada de uma menina, que receberá o nome de Aurora.

O atleta apareceu no ápice do evento e revelou ao Nikolas o sexo da criança. As felicitações do craque vieram acompanhadas de palavras carinhosas.

“Irmão, parabéns. E você vai ser papai de… uma menina, igual eu. Parabéns, irmão”, disse Neymar, que aguarda o nascimento de Mavie, sua segunda herdeira.

Redação AM POST