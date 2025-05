Neymar comenta foto de Marina Ruy Barbosa e gera polêmica nas redes

Notícias Caiu na Rede – Um comentário de Neymar em uma publicação de Marina Ruy Barbosa acabou provocando polêmica nas redes sociais. A atriz compartilhou cliques de um ensaio sensual feito para uma revista internacional, e o jogador do Al-Hilal reagiu com emojis da bandeira do Brasil e palmas, o que bastou para causar reações controversas entre os internautas.

Diante da repercussão negativa, Gioconda Ruy Barbosa, mãe de Marina, saiu em defesa do atleta. Nos comentários, ela afirmou: “Neymar é nosso amigo, amigo da nossa família, meu, do meu marido e da minha filha. Amamos Bruna Biancardi e o Neymar, amigos se prestigiam.”

Neymar respondeu agradecendo o apoio: “Não gaste sua energia respondendo tolos. O que importa é o carinho que sua família tem por mim — e desse lado é recíproco.”

Apesar do tom amigável da interação, muitos internautas criticaram o comportamento do jogador, alegando desrespeito com Bruna Biancardi, com quem Neymar tem uma filha e espera o segundo bebê. Para alguns, o comentário soou inadequado considerando seu relacionamento atual.

Outros usuários, porém, defenderam o jogador e interpretaram sua reação apenas como uma demonstração pública de apoio a uma amiga de longa data.

O episódio reacende discussões nas redes sociais sobre os limites das interações públicas entre celebridades, especialmente quando envolvem figuras comprometidas ou com relacionamentos em destaque na mídia.