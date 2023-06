Após as polêmicas e o último poste do jogador afirmando que traiu a atual namorada, Neymar Jr. posou ao lado de Bruna Biancardi para o leilão do jogador que acontece nesta quinta-feira (22), em São Paulo.

Essa é a primeira aparição pública do casal após o pedido de desculpa de Neymar Jr. por meio do Instagram. O jogador de futebol usou a rede social nessa quarta-feira (21), para fazer uma carta aberta à Bruna após rumores de traição virem à tona.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neymar e Bruna posaram com o primogênito do jogador, Davi Luca, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, que também foi prestigiar o evento. O casal passou pelo tapete vermelho, mas sem falar com a imprensa.

Instituto Projeto Neymar Jr, associação sem fins lucrativos que tem como objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Famosos como Virginia Fonseca, Deborah Secco e Seu Jorge ajudam a comandar a cerimônia, assinada pelo cerimonialista Júnior Donato.

O evento para 900 convidados teve ainda jantar assinado por Marcelo Magaldi e show de Munhoz e Mariano. O leilão vai contemplar experiências internacionais com o Neymar Jr. Entre os principais lotes estão: partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador, uma partida de pôquer com Neymar no Cruzeiro Ney em Alto Mar e dois ingressos para a Farofa da Gkay com posts no Instagram da influencer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a lista completa dos principais lotes do leilão:

Camiseta autografada por Pelé e Neymar Jr.;

Partida de pôquer com Neymar Jr. no Cruzeiro “Ney em Alto Mar”;

Churrasco do Netão com pocket show da dupla César Menotti e Fabiano;

Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador;

Dois ingressos para a “Farofa da Gkay” com posts no Instagram da influencer;

Dois ingressos para a experiência Vip no Prêmio SP de Fórmula 1;

9 noites nas incríveis ilhas Maldivas oferecido por Marriott International;

Experiência com Carlinhos Maia em Alagoas, com post no Instagram;

Assistir ao jogo no camarote do Neymar Jr. em Paris com jantar com o craque;

Carnaval vip em São Paulo e Rio de Janeiro com Sabrina Sato;

Troféu Lionel Messi e duas diárias na suíte presidencial do Fasano Rio de Janeiro;

Viagem ao Rio de Janeiro com Virgínia Fonseca e Poliana;

5 camisetas do Brasil autografadas por Neymar Jr..

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Matérias Semelhantes: Tiktoker viraliza após mostrar pênis do namorado sem querer. Saiba mais clicando aqui

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui

Redação AM POST