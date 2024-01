Neymar será pai pela terceira vez, diz família

No decorrer da tarde desta segunda-feira (22), uma notícia impactante surgiu e gerou muita discussão na internet. O programa “Fofocalizando” divulgou, com exclusividade, a identidade da mãe do suposto terceiro filho do jogador de futebol Neymar Jr.

O colunista Leo Dias revelou que a mulher que afirma estar grávida do astro é a modelo paulistana Kimberlly. Tanto o esportista quanto sua família já estariam cientes da situação e, inclusive, satisfeitos com a possibilidade da chegada de mais um filho.

Segundo a atração vespertina do SBT, a família de Neymar teria confirmado toda a história da gravidez nesta segunda-feira. “Ele se envolveu com a moça, receberam com felicidade a notícia, e Neymar vai esperar”, declarou Leo Dias.

O jogador vai aguardar o nascimento da criança para realizar o teste de DNA, mas parece estar lidando muito bem com toda a situação. Nadine Gonçalves, mãe do astro, já estaria, inclusive, usando um pingente com três bonequinhos, representando seus três netos.

Tudo teve início nos primeiros dias do ano, quando Leo Dias informou, em primeira mão, que Neymar seria pai pela terceira vez. Naquela ocasião, o jornalista contou que fazia pouco tempo que o jogador tinha recebido a notícia.

O comunicador acrescentou, ainda, que a modelo estaria grávida de três meses. A moça, aparentemente, não foi um caso comum para o atleta, pois teria estado ao lado de Neymar durante todo o período de recuperação da lesão no joelho.

Segundo o portal, uma das preocupações do jogador seria como comunicar a notícia para Bruna Biancardi. E parece que a influenciadora não recebeu muito bem mesmo a notícia do possível terceiro filho do “menino Ney”. Isso porque, logo após a novidade se espalhar pela internet, a mãe de Mavie decidiu deixar de seguir o jogador nas redes sociais.

Na época, ao procurar pelo nome de Neymar na lista de pessoas que a criadora de conteúdo seguia no Instagram, só aparecia o perfil do site oficial do atleta; o perfil oficial do jogador não constava mais na lista.

Redação AM POST