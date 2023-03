No Amazonas, Luciano Huck conhece turismo de base comunitária

Redação AM POST*

O apresentador, Luciano Huck, esteve no Amazonas nesta segunda e terça-feira (20 e 21), e escolheu a comunidade do Tumbira, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, para conhecer o turismo de base comunitária do Amazonas.

Localizada a uma hora e meia com trajeto feito de barco partindo de Manaus, a Comunidade do Tumbira conta com moradores que investem em desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, educacional, cultural e turístico.

O apresentador mostrou em suas redes sociais a chegada na comunidade, anunciando que o local será tema de um quadro no programa da TV Globo, Domingão com o Huck.

“Esse é Roberto (Brito). Um dos 26 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. A história de vida dele é inspiração! E você vai conhecer um pouco mais sobre ele e a comunidade de Tumbira em breve, no domingão”, escreveu Luciano.

Huck também trouxe ao Amazonas o artista plástico francês JR, responsável por intervenções artísticas com mega fotografias no Rio de Janeiro, Istambul e Quênia.