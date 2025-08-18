No “Dança dos Famosos”, Gracyanne Barbosa revela método para perder até 10 kg

Caiu na rede é post! – Nos bastidores do quadro Dança dos Famosos, exibido pela TV Globo, Gracyanne Barbosa revelou que estabeleceu uma meta ousada: perder entre 8 kg e 10 kg durante sua participação. Em entrevista à repórter Monique Arruda, a musa fitness contou que decidiu adotar mudanças na rotina para melhorar o desempenho nas coreografias, especialmente nas que envolvem movimentos aéreos.

Peso como desafio para coreografias

Segundo Gracyanne, desde os primeiros ensaios, a questão do peso foi apontada como um desafio nas acrobacias que exigem força e equilíbrio dos parceiros de dança.

“Desde o primeiro dia me disseram: ‘Quem vai conseguir levantar a Gracyanne?’. Aí eu pensei: se ninguém consegue, então vou emagrecer!”, declarou, bem-humorada. Determinada, ela explicou que a meta não é apenas estética, mas também funcional, para facilitar a execução de passos complexos.

Mudanças na dieta e nos treinos

Para atingir o objetivo, Gracyanne alterou significativamente a rotina de treinos e alimentação. A musa reduziu a ingestão calórica, passando a comer cerca de 65% a 70% do que consumia antes. Além disso, diminuiu a quantidade de ovos na dieta, de oito claras e duas gemas por refeição para cinco claras ao longo do dia.

Segundo o Portal Leo Dias, na rotina de exercícios, os ajustes também foram intensos: “Faço cardio de manhã, ensaio de quatro a seis horas e ainda faço outro cardio à noite. Acredito que em três ou quatro semanas já verei resultados”, afirmou.

Questão mental e foco total

Apesar das mudanças, Gracyanne destacou que não pretende adotar atitudes radicais que comprometam a saúde ou a energia para os ensaios. Para ela, o desafio é tanto físico quanto mental: “É mais uma questão psicológica. Quero estar leve para realizar os movimentos incríveis que tenho vontade de aprender.”

Motivada, a musa fitness reforçou sua dedicação ao programa: “Estou dando 100% para aproveitar essa oportunidade. Sei que será difícil, mas estou focada e confiante.”

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On