Na noite de quarta-feira, 20, o reality show A Fazenda da Record TV realizou sua primeira prova do Fazendeiro na edição de 2023, com o modelo Yuri Meirelles emergindo como vencedor. A prova contou com a participação de apenas cinco jogadores: Alessandra Cariúcha, Márcia Fu, Radamés Martins, Yuri Meirelles e WL Guimarães.

Henrique Martins, que estava na pré-seleção para a prova, acabou perdendo a oportunidade de participar devido a uma dinâmica de votação na sede entre os peões. Ele recebeu oito votos e teve sua participação negada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja mais sobre A fazenda 2023 Confira as últimas notícias. Clique aqui.

A competição envolveu chutes no gol, com a vitória indo para quem acumulasse a maior quantidade de pontos chutando bolas no alvo. Chutes mais distantes e difíceis valiam mais pontos, e o vencedor não apenas se tornaria o primeiro Fazendeiro, mas também receberia um prêmio de R$ 5 mil.

No placar final, Yuri conquistou o primeiro lugar com 210 pontos, WL ficou em segundo com 120 pontos e Cariúcha marcou 20 pontos. Márcia Fu e Radamés não conseguiram pontuar na prova.

A vitória de Yuri Meirelles como o primeiro Fazendeiro da edição 2023 de A Fazenda promete trazer reviravoltas e desafios emocionantes ao programa.