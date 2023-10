Novo affair de Lexa é investigado por agrediu ex-mulher, diz site

A fila andou rapidinho para a cantora Lexa que mostrou para todos na madrugada deste domingo (22) o novo affair após um mês separada do MC Guimê. De mão dadas com o ator Ricardo Vianna, de 31 anos, ela posou para os paparazzi que estavam no ensaio da Unidos Tijuca, escola de samba do Rio de Janeiro.

Logo, o burburinho viralizou nas redes sociais. Porém, segundo a colunista Fábia Oliveira, Ricardo Vianna responde no Ministério Público por agressão e injúria, após ter violentando fisicamente Aline Kryktine, ex-mulher e mãe de sua filha, Cecília, de 8 anos, e a ofendido com xingamentos como “vagabunda”.

Segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a vítima registrou um boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito, que confirmou as agressões.

Em depoimento à Polícia Civil, Vianna confessou ter batido na moça, mas tentou de defender ao alegar que as agressões foram mútuas. Após a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado para o MP carioca. Caso seja condenado, a pena pode ser de até 3 anos de reclusão.

“Esse inquérito foi concluído e encaminhado para o MP. O laudo para as agressões deu positivo. Ele confessou e alegou em sua defesa que também foi agredido. Não há testemunhas. Cabe agora ao MP oferecer ou não denúncia contra ele. Vai depender do entendimento deles sobre o caso”, disse uma investigadora da Deam ao UOL.



Redação AM POST*