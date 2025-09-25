A notícia que atravessa o Brasil!

“Nunca será Isabelle Nogueira”, dispara Martina em nova discussão com a amazonense Tamires Assis em A Fazenda

Briga entre Tamires Assis, Martina Sanzi e Fernando Sampaio movimentou a sede e repercutiu nas redes sociais.

Por Natan AMPOST

25/09/2025 às 10:32 - Atualizado em 25/09/2025 às 10:33

A noite desta quarta-feira (24/9) em A Fazenda foi marcada por outra briga entre as participantes Tamires Assis e Martina Sanzi que comparou a amazonense com a ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira. As duas já tinha discutido na noite da última terça-feira (23).

O novo embate começou quando a influenciadora Martina Sanzi decidiu ironizar a presença de Tamires no programa, afirmando: “Nunca será Isabelle, se enxerga, mona”. A declaração causou imediata reação da peoa amazonense, que rebateu com firmeza: “Eu não sou. Porque ela é ela e eu sou eu, e a gente se ama. E a gente não tem problema”.

Martina não recuou e devolveu a provocação com um tom debochado, chamando Tamires de “Good vibes de Taubaté”. A resposta da rival veio no mesmo nível: “E você é uma barraqueira eterna”. O clima ficou ainda mais pesado quando o ator Fernando Sampaio, que acompanhava a discussão, decidiu intervir com críticas diretas a Tamires.

Ele fez referência ao relacionamento da peoa com o campeão do BBB24, Davi Brito, insinuando que ela estaria tentando repetir a estratégia do ex-namorado: “Qual o seu intuito? Fazer o mesmo jogo do Davi Brito?”, provocou. Em seguida, reforçou a insinuação com outro ataque: “Tô perguntando se é o mesmo jogo, babaca”.

Sem se intimidar, Tamires respondeu lembrando que não mantém mais vínculo com o ex-BBB: “Você é fã dele? Manda um beijo pra ele”. A réplica gerou reações dentro e fora da sede, já que muitos telespectadores levaram a discussão para as redes sociais, defendendo ou criticando os participantes envolvidos.

