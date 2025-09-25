“Nunca será Isabelle Nogueira”, dispara Martina em nova discussão com a amazonense Tamires Assis em A Fazenda

A noite desta quarta-feira (24/9) em A Fazenda foi marcada por outra briga entre as participantes Tamires Assis e Martina Sanzi que comparou a amazonense com a ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira. As duas já tinha discutido na noite da última terça-feira (23).
O novo embate começou quando a influenciadora Martina Sanzi decidiu ironizar a presença de Tamires no programa, afirmando: “Nunca será Isabelle, se enxerga, mona”. A declaração causou imediata reação da peoa amazonense, que rebateu com firmeza: “Eu não sou. Porque ela é ela e eu sou eu, e a gente se ama. E a gente não tem problema”.
a martina gritando que a tamires NUNCA será a isabelle
alguém avisa que isso é um elogio pic.twitter.com/jbqsGYjxLh
— Urach Sem Grife (@UrachSemGrife) September 25, 2025
ai realmente a cópia superou a original…
a cunhã da fazenda é muito superior, como que pode a tal tàmires ser tão boa???? #AFazenda17 pic.twitter.com/xSvWQl91BP
— biel. (@smbielz) September 25, 2025
Martina não recuou e devolveu a provocação com um tom debochado, chamando Tamires de “Good vibes de Taubaté”. A resposta da rival veio no mesmo nível: “E você é uma barraqueira eterna”. O clima ficou ainda mais pesado quando o ator Fernando Sampaio, que acompanhava a discussão, decidiu intervir com críticas diretas a Tamires.
Ele fez referência ao relacionamento da peoa com o campeão do BBB24, Davi Brito, insinuando que ela estaria tentando repetir a estratégia do ex-namorado: “Qual o seu intuito? Fazer o mesmo jogo do Davi Brito?”, provocou. Em seguida, reforçou a insinuação com outro ataque: “Tô perguntando se é o mesmo jogo, babaca”.
FERNANDO X TAMIRES#AFazenda17 pic.twitter.com/8KLcy6djZF
— Realitys Vip #AFazenda (@RealitysVip) September 25, 2025
Sem se intimidar, Tamires respondeu lembrando que não mantém mais vínculo com o ex-BBB: “Você é fã dele? Manda um beijo pra ele”. A réplica gerou reações dentro e fora da sede, já que muitos telespectadores levaram a discussão para as redes sociais, defendendo ou criticando os participantes envolvidos.
Sei lá, esperava mais da Martina nessa. Se escorar no Fernando pra ir pra cima da Tàmires só pra ficar dois contra uma é muito fácil. Beirou a falta de personalidade!
E mesmo assim a Tàmires não deitou em nenhum momento! #AFazenda pic.twitter.com/LhH5SMq16K
— thiago (@httpsrealitys) September 25, 2025