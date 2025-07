Nutricionista acusa Ruivinha de Marte de uso de anabolizantes

Notícias Caiu na Rede – A influenciadora e cantora amazonense Ruivinha de Marte voltou a ser assunto nas redes sociais após uma análise feita pelo nutricionista e influenciador fitness Rodrigo Goés. Conhecido por avaliar transformações físicas de famosos, Rodrigo sugeriu que a evolução corporal da artista em um curto período de tempo levantaria suspeitas sobre o uso de anabolizantes.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rodrigo alegou que seria “muito improvável” atingir o físico atual de Ruivinha em apenas seis meses sem a ajuda de recursos hormonais. No entanto, ponderou que, caso ela tenha realmente alcançado esse resultado de forma natural, o feito seria digno de elogios. “Se for natural, meus parabéns. Mas é difícil de acreditar”, disse o especialista.

Ruivinha, por sua vez, respondeu à crítica com bom humor. Nos comentários da publicação, explicou que passou três meses focada em sua transformação, abrindo mão de viagens, mantendo uma rotina rígida de alimentação e sem falhas no uso de suplementos. A cantora também revelou que chegou a considerar o uso de hormônios, mas desistiu da ideia com receio de que possíveis mudanças na voz afetassem sua carreira musical.

A repercussão foi imediata. Seguidores se dividiram entre os que duvidaram da mudança sem o uso de anabolizantes e os que parabenizaram Ruivinha pela disciplina. Essa não é a primeira vez que a artista enfrenta polêmicas: recentemente, foi acusada de usar inteligência artificial para gerar imagens falsas com sua aparência.