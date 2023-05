NX Zero inicia turnê após pausa de seis anos

Neste domingo, 28, NX Zero inicia a turnê ‘Cedo ou Tarde’ no Festival Mita, no Rio de Janeiro, após pausa de seis anos longe dos palcos. O grupo musical fará 27 shows por cidades como Manaus, Recife, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e mais.

Manaus recebe a banda no dia 18 de agosto, no Studio 5, com abertura das portas às 20h. Os ingressos e a agenda completa estão disponíveis no site oficial do NX Zero.

“A gente está preparando o maior espetáculo, maior show que a gente poderia fazer com tudo que a gente sempre quis”, disse o vocalista Di Ferrero em conversa com o G1 nesta sexta-feira.

“A gente está sentindo que, claro, tem a galera que ia nos shows e cresceu com a gente, mais ou menos a mesma idade, 35, 36, 37 anos, mas tem uma galera que nem chegou a ir em um show. São fãs de outra geração, que viam e não podiam ir porque eram muito novos”, afirmaram os integrantes ao contarem quais são suas as expectativas em relação ao público.

