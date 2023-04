O cantor João Gomes anuncia fim de namoro com influenciadora Ary Mirelle

Redação AM POST

Nesta quinta-feira, 13, o cantor João Gomes, de 20 anos, usou as redes sociais para anunciar o término do seu relacionamento com Ary Mirelle, que começou a namorar em dezembro de 2022. A informação foi publicada em seu perfil no Instagram.

“Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou”, diz um trecho do texto publicado pelo artista.

João Gomes também afirmou ter conversado com a influenciadora digital e a mãe dela, mas infelizmente o namoro chegou ao fim. O cantor declarou estar triste com a situação e deixou um trecho de uma canção feita para ela.