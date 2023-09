Passageiro se revolta, tira a camisa e quebra aeroporto após perder voo; assista

Um passageiro ficou extremamente irritado após perder um voo que estava marcado para as 5h30 da manhã desta quinta-feira (21), com destino a Gran Canaria, uma ilha espanhola. Vídeos que repercutiram em redes sociais mostram o homem tirando a camiseta que estava e atacando funcionários do aeroporto.

Revoltado, o homem quebra móveis, computadores e até uma impressora, jogando uma das cadeiras na direção das pessoas e uma lixeira contra a parede, enquanto os trabalhadores se temendo o pior se esconderam atrás de porta de vidro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enfurecido o homem passou a gritar com os funcionários enquanto pedaços dos objetos quebrados por ele eram vistos pelos funcionários.

Antes de ser contido por seguranças, o homem ainda chegou a quebrar um espelho e ameaçou se matar com os estilhaços de vidro.

Veja o vídeo do momento do ataque de fúria do homem:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Passageiro se revolta, tira a camisa e quebra aeroporto após perder vôo pic.twitter.com/ZDqCAmAvGz — AM POST (@portalampost) September 23, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST