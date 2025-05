Pastor Miguel Oliveira responde após pais serem chamados de “pilantras”

Notícias do Brasil – Miguel Oliveira, jovem de 15 anos que se autodenomina pastor e profeta, fez um desabafo emocionado durante um culto após seus pais serem acusados por internautas de explorarem a fé alheia para benefício financeiro. O caso ganhou repercussão nacional e gerou debate nas redes sociais. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo Miguel, ele e sua família vêm sendo alvo de ataques e ameaças. “As pessoas estavam se levantando contra mim de forma covarde. Entrar em um culto com canivete na cintura é covardia. Ameaçar de morte na internet é covardia. Tem um rapaz que fez uma série de vídeos dizendo: ‘Seus pais são pilantras’. Meu pai nem crente é. Minha mãe tem câncer há cinco anos. A língua do ser humano mata mais do que a cobra”, declarou o adolescente.

O desabafo ocorreu pouco antes de o Conselho Tutelar determinar que Miguel e seus responsáveis não publiquem mais vídeos nas redes sociais, medida que visa proteger a imagem e a integridade do menor.

Apesar do apelo, o adolescente continuou sendo alvo de críticas online. Um dos comentários mais compartilhados questionava a veracidade de supostas curas realizadas por ele: “Quer dizer que você diz que cura o câncer, mas não curou o câncer da própria mãe?”, escreveu um internauta, referindo-se a um culto em que Miguel alegou curar uma fiel de leucemia.