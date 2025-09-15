Patixa Teló, a Rainha do Amazonas, participa do Estrela da Casa na TV Globo e tieta famosos como Cauã Reymond

Notícias Caiu na Rede! – A influenciadora digital Patixa Teló, conhecida como a Rainha do Amazonas, marcou presença nos estúdios da Rede Globo nesta segunda-feira (15) para participar do programa Estrela da Casa. Durante a visita, Patixa teve a oportunidade de encontrar e tietar famosos atores globais, reforçando sua popularidade em nível nacional.

https://www.instagram.com/p/DOpI9LVDEwH/

PUBLICIDADE

Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, Patixa aparece abraçada com Cauã Reymond, intérprete de César na novela Vale Tudo, enquanto chamava o ator Ricardo, que faz Olavinho, comparsa de César na trama. “Oi Ricardo! Tudo bem?”, disse a influenciadora durante o encontro. A emissora destacou, na legenda das publicações, que Patixa foi convidada como participação especial no programa, mostrando o reconhecimento de seu trabalho para além do Amazonas.

morro com a patixa nova primeira drama da globo pic.twitter.com/oVDgFsRfFE — luscas (@luscas) September 16, 2025

PUBLICIDADE

Repercussão nas redes sociais

A visita de Patixa aos estúdios da Globo gerou grande repercussão nas redes sociais, com comentários e memes sobre a interação da influenciadora com os artistas. Alguns seguidores brincaram com seu carisma e visibilidade, escrevendo comentários como: “Não to crendo na Patixa Roitman” e “A gata daqui a pouco entra no lugar da Odete Roitman”, fazendo referência à famosa vilã da televisão brasileira.

PUBLICIDADE

Além dos comentários, a presença de Patixa já inspirou diversos memes que circulam pelo X e outras plataformas, reforçando seu status como fenômeno digital e celebridade regional com projeção nacional.

PUBLICIDADE

NEM ACREDITO QUE TEMOS UM VÍDEO DAS RAINHAS ANA CLARA E PATIXA TELÓ NO MESMO AMBIENTE!!! ️ #EstrelaDaCasa pic.twitter.com/7IzjJDnBn6 — TV Globo (@tvglobo) September 16, 2025

Reconhecimento e impacto

A participação da influenciadora no programa Estrela da Casa evidencia a força de Patixa Teló como referência de representatividade amazônica na mídia nacional. O convite da Globo confirma a relevância de seu trabalho nas redes sociais e sua capacidade de engajar o público com autenticidade e carisma.

Para muitos fãs, a visita da influenciadora aos bastidores da emissora é um marco na carreira de Patixa, mostrando que talentos regionais podem alcançar reconhecimento nacional e serem protagonistas em eventos televisivos de grande alcance.