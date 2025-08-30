Patixa Teló agita redes sociais com vídeo ousado reality de Carlinhos Maia; assista

Caiu na Rede é Post – A influenciadora amazonense Patixa Teló, de 48 anos, gerou alvoroço nas redes sociais nesta sexta-feira (29) após a divulgação de um vídeo com cenas ousadas, gravadas no Rancho do Maia, uma das produções do influenciador digital Carlinhos Maia.

PUBLICIDADE

Nas imagens, Patixa aparece em um dos quartos da casa onde está hospedada, em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Ela surge acompanhada, falando baixinho, e logo é vista deitada de bumbum para cima em uma das camas do beliche, enquanto leva tapas no bumbum. A cena rapidamente viralizou, gerando muitos comentários e especulações nas redes sociais.

Patixa, que ficou conhecida pela autenticidade e carisma, é uma das participantes da atual edição do reality show transmitido por Carlinhos Maia. Em sua biografia nas redes sociais, ela se descreve como a “rainha do Amazonas”.

PUBLICIDADE

Apesar do clima descontraído, alguns internautas brincaram dizendo que a influenciadora estaria traindo o marido, João Pedro Moura, criador de conteúdo, uma piada que foi reforçada pelo próprio Carlinhos Maia em publicações no Instagram, aumentando a repercussão do momento.

O Rancho do Maia, localizado em uma fazenda em Alagoas, tem sido palco de diversas festas e gravações do reality, onde os participantes se envolvem em situações inusitadas que são transmitidas para o público.

Leia mais: Influenciador paraense Fernando Braga é acusado de se aproveitar da popularidade de Patixa Teló