Patixa Teló diz que vai morar no Rio de Janeiro: “Sou rica”

Antes de aparecer na capital carioca, a celebridade amazonense estava em Belém.

Por Natan AMPOST

15/09/2025 às 17:30

Notícias Caiu na Rede! – A celebridade amazonense Patixa Teló, uma das personalidades mais queridas e autênticas do Brasil, surpreendeu seus fãs ao anunciar nesta segunda-feira (15) que não vai mais morar em Manaus. Em vídeo publicado nas redes sociais, Patixa revelou que está no Rio de Janeiro.

Antes de aparecer na capital carioca, a celebridade havia passado por Belém, no Pará. Com seu jeito espontâneo e sempre carismático, ela contou a novidade em tom bem-humorado.

Leia mais: Encontro de milhões: Joelma se surpreende ao conhecer Patixa Teló e momento viraliza na web

— Gente, quero falar para vocês agora: a Patixa Teló não vai mais morar em Manaus e sim no Rio de Janeiro. Quem quiser mandar uma carta, manda mensagem. Agora eu vou morar no Rio de Janeiro, meu amor, eu sou rica! — disse.

Patixa Teló, que tem Síndrome de Down, é exemplo de representatividade e acolhimento. Sua trajetória ganhou visibilidade nacional após a participação no reality Rancho do Maia, idealizado pelo influenciador Carlinhos Maia, um dos nomes mais influentes da internet brasileira.

Com sua presença marcante e espontânea, Patixa conquistou um público fiel, que a acompanha diariamente nas redes sociais e celebra cada conquista da influenciadora.

“Nem paraense, nem manauara, Patixa agora quer ser carioca”, disse u internauta. “Cuidado que o Rio não é igual a Manaus. Aviso porque moro aqui. Realidade é outra”, alertou outro.

