A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Patixa Teló é flagrada agredindo mulher em van após Rancho do Maia; assista

Nas gravações, Patixa perde a paciência, dá tapas na face da mulher e puxa seus cabelos.

Por Fernanda Pereira

08/09/2025 às 12:08 - Atualizado em 08/09/2025 às 13:17

Ver resumo
Influenciadora Patixa Teló é flagrada agredindo suposta irmã em vídeos nas redes sociais

Foto: Reprodução

Caiu na rede é post – Vídeos que circulam nas redes sociais nesta segunda-feira (8) mostram a influenciadora amazonense Patixa Teló agredindo uma mulher, apontada como sua irmã, durante uma confusão dentro de uma van que transportava ela e alguns participantes do Rancho do Maia, do influencer Carlinhos Maia, ao aeroporto de Maceió, em Alagoas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Patixa Teló surta em aeroporto e ameaça Márcia Dantas: “Eu vou te matar”

De acordo com as imagens as agressões começaram após a mulher dizer que iria na rodoviária de Manaus tentar proibir Patixa, que tem Síndrome de Down, de viajar sozinha.

PUBLICIDADE

“Eu vou lá na rodoviária e vou proibir”, diz a mulher antes de ser agredida no rosto por Patixa. “Escuta a sua irmã. Eu vou falar para o Carlinhos”, diz um homem que estava no veículo e interveio.

Durante as imagens a influenciadora Marcia Dantas, que é cuidadora de Paixa no Rancho do Maia, disparou: “Essa daí é a Patixa”.

Ao perceber que estava sendo filmada, Patixa tenta se deslocar para o banco de trás da van, aparentemente para agredir Márcia. “Eu vou matar a Márcia”, disse ela revoltada. Ao perceber que não conseguiria ela voltou a agredir a irmã.

PUBLICIDADE

“Chama logo a polícia que ela não é doida não”, diz Márcia Dantas.

Leia mais em: Comportamento de MC Livinho em entrevista em Manaus viraliza e gera especulações na web: “Chapado?”

Ao ver a situação, o copiloto do motorista desce da frente e tenta separar a briga. Antes do término da gravação, um homem pede para puxar o freio de mão para evitar novos problemas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Patixa Teló surta em aeroporto e ameaça Márcia Dantas: “Eu vou te matar”

Após participação no Rancho do Maia, Patixa foi filmada em briga com irmã e em confronto verbal com Márcia Dantas.

há 10 minutos

Brasil

Lula dividiu palco com presa por tráfico na Favela do Moinho; vídeo

Mãe e filha ligadas ao tráfico foram saudadas durante evento do governo federal que lançou programa habitacional.

há 14 minutos

Manaus

Motociclista sofre grave acidente com fraturas expostas na Avenida Constantino Nery em Manaus

Vítima foi socorrida pelo SAMU após colisão em frente ao restaurante Picanha Mania, no bairro Flores.

há 18 minutos

Brasil

Bolsonaro não deve comparecer ao STF para restante do julgamento, diz defesa

Assim como na semana passada, Bolsonaro não deve comparecer presencialmente ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar as sessões.

há 29 minutos

Política

Vereador petista, Zé Ricardo alfineta Capitão Carpê por defender anistia a Bolsonaro

As falas de Zé Ricardo ocorreram logo após as declarações do Capitão Carpê em defesa da anistia do ex-presidente

há 32 minutos