Patixa Teló é flagrada agredindo mulher em van após Rancho do Maia; assista

Caiu na rede é post – Vídeos que circulam nas redes sociais nesta segunda-feira (8) mostram a influenciadora amazonense Patixa Teló agredindo uma mulher, apontada como sua irmã, durante uma confusão dentro de uma van que transportava ela e alguns participantes do Rancho do Maia, do influencer Carlinhos Maia, ao aeroporto de Maceió, em Alagoas.

PUBLICIDADE

Leia mais: Patixa Teló surta em aeroporto e ameaça Márcia Dantas: “Eu vou te matar”

De acordo com as imagens as agressões começaram após a mulher dizer que iria na rodoviária de Manaus tentar proibir Patixa, que tem Síndrome de Down, de viajar sozinha.

PUBLICIDADE

“Eu vou lá na rodoviária e vou proibir”, diz a mulher antes de ser agredida no rosto por Patixa. “Escuta a sua irmã. Eu vou falar para o Carlinhos”, diz um homem que estava no veículo e interveio.

Durante as imagens a influenciadora Marcia Dantas, que é cuidadora de Paixa no Rancho do Maia, disparou: “Essa daí é a Patixa”.

Ao perceber que estava sendo filmada, Patixa tenta se deslocar para o banco de trás da van, aparentemente para agredir Márcia. “Eu vou matar a Márcia”, disse ela revoltada. Ao perceber que não conseguiria ela voltou a agredir a irmã.

PUBLICIDADE

“Chama logo a polícia que ela não é doida não”, diz Márcia Dantas.

Leia mais em: Comportamento de MC Livinho em entrevista em Manaus viraliza e gera especulações na web: “Chapado?”

Ao ver a situação, o copiloto do motorista desce da frente e tenta separar a briga. Antes do término da gravação, um homem pede para puxar o freio de mão para evitar novos problemas.