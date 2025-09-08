Patixa Teló surta em aeroporto e ameaça Márcia Dantas: “Eu vou te matar”

Notícias Caiu na Rede! – Vídeos que circulam nas redes sociais nesta segunda-feira (8) mostram a celebridade amazonense Patixa Teló em um momento de fúria contra sua cuidadora, a também influenciadora Márcia Dantas, a quem ameaçou de morte em meio à confusão. O caso aconteceu no aeroporto de Maceió, em Alagoas, após participação no Rancho do Maia, do influencer Carlinhos Maia.

Nas imagens, Patixa grita contra Márcia, sendo contida por homens, possivelmente da produção de Carlinhos Maia, que tentavam evitar que a briga ganhasse maiores proporções. “Eu vou te matar sua puta”, disparou Patixa. A resposta veio imediatamente de Márcia: “Puta que matou tua fome. Tu é muito é ingrata”.

O vídeo registrado no aeroporto encerra com Patixa sendo levada para outra parte do local, em uma tentativa de acalmá-la.

A confusão começou em outro vídeo que mostra Patixa agredindo uma mulher, apontada como sua irmã, durante uma confusão dentro de uma van indo para o aeroporto com outros participantes do Rancho do Maia. A mulher disse que iria na rodoviária de Manaus tentar proibir Patixa, que tem Síndrome de Down, de viajar sozinha.

Aos 48 anos, Patixa Teló é uma figura conhecida nas redes sociais e em Manaus, sendo considerada um ícone popular da cidade. Ela tem Síndrome de Down e se tornou famosa pelo jeito irreverente, colecionando milhões de visualizações em seus vídeos.