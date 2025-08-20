A notícia que atravessa o Brasil!

Paulo Figueiredo alerta Anitta, Felipe Neto e Erika Hilton sobre possibilidade de bloqueio de vistos nos EUA

Nova política do governo americano vai banir pessoas que tenha “atividade antiamericana”.

Por Natan AMPOST

20/08/2025 às 14:20

Notícias Caiu na Rede! – O jornalista Paulo Figueiredo, fez um alerta direto à cantora Anitta, ao youtuber Felipe Neto e à deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) sobre a possibilidade de os três terem vistos suspensos nos Estados Unidos. Em publicações no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira (20), ele afirmou que o país passará a barrar a entrada de estrangeiros que manifestem posições consideradas “antiamericanas”.

“É oficial: EUA passarão também a barrar vistos a quem manifeste posições anti-americanas. Vale também para parlamentares e celebridades. Nada mais de passeio em NY do Eriko Hilton (sic), Felipe Neto, etc.”, escreveu Figueiredo.

Aliado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nas negociações fora do Brasil, Paulo Figueiredo também ironizou a carreira internacional de Anitta, destacando que a cantora pode ser afetada pela nova diretriz. “É bom ficar na moral se não pode esquecer fazer show por aqui, viu Anita? Grato”, publicou, em tom provocativo.

Leia também: Omar Aziz perde eleição para presidência da CPMI do INSS e reclama: “encerram a votação antes”

As declarações repercutem após o anúncio feito pela Casa Branca de que o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) passará a avaliar manifestações públicas para decidir sobre concessão ou renovação de vistos.

A verificação das redes sociais, já introduzida na triagem de imigração em junho pela administração Trump, será expandida para incluir buscas por qualquer “atividade antiamericana”, informou o governo.

“Os benefícios da América não devem ser concedidos àqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas”, destacou o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser, em um comunicado à imprensa na terça-feira (19).

A declaração de Paulo Figueiredo reforça o alinhamento de parte da direita brasileira às políticas do governo norte-americano.

