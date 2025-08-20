Paulo Figueiredo alerta Anitta, Felipe Neto e Erika Hilton sobre possibilidade de bloqueio de vistos nos EUA

Notícias Caiu na Rede! – O jornalista Paulo Figueiredo, fez um alerta direto à cantora Anitta, ao youtuber Felipe Neto e à deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) sobre a possibilidade de os três terem vistos suspensos nos Estados Unidos. Em publicações no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira (20), ele afirmou que o país passará a barrar a entrada de estrangeiros que manifestem posições consideradas “antiamericanas”.

“É oficial: EUA passarão também a barrar vistos a quem manifeste posições anti-americanas. Vale também para parlamentares e celebridades. Nada mais de passeio em NY do Eriko Hilton (sic), Felipe Neto, etc.”, escreveu Figueiredo.

Aliado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nas negociações fora do Brasil, Paulo Figueiredo também ironizou a carreira internacional de Anitta, destacando que a cantora pode ser afetada pela nova diretriz. “É bom ficar na moral se não pode esquecer fazer show por aqui, viu Anita? Grato”, publicou, em tom provocativo.

As declarações repercutem após o anúncio feito pela Casa Branca de que o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) passará a avaliar manifestações públicas para decidir sobre concessão ou renovação de vistos.

A verificação das redes sociais, já introduzida na triagem de imigração em junho pela administração Trump, será expandida para incluir buscas por qualquer “atividade antiamericana”, informou o governo.

“Os benefícios da América não devem ser concedidos àqueles que desprezam o país e promovem ideologias antiamericanas”, destacou o porta-voz do USCIS, Matthew Tragesser, em um comunicado à imprensa na terça-feira (19).

A declaração de Paulo Figueiredo reforça o alinhamento de parte da direita brasileira às políticas do governo norte-americano.