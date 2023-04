Polícia indicia professora que postou foto com ‘look para massacre’

Redação AM POST

Nessa quinta-feira, 20, a professora da rede pública de ensino do Distrito Federal, Lorena Santos, de 28 anos, foi indiciada por cometer contravenção penal e será investigada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) após “provocar alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto”.

A professora fez uma postagem polêmica em seu story do Instagram. Ela publicou uma foto com a seguinte legenda: “Look de hoje: especial massacre. Se eu morrer hoje, estarei belíssima, pelo menos”.

A data, 20 de abril, faz alusão ao fatídico massacre cometido em Columbine, nos Estados Unidos, em 1999. Dois alunos do colégio alvo do atentado mataram outros 12 estudantes e uma professora. No Brasil, o Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça, registrou grande circulação de mensagens nas mídias sociais com conteúdo de violência por ocasião da data.

“Somos tão vulneráveis e parecemos piadas perante o Estado. Mas já retirei a imagem. Não foi a intenção gerar polêmica”, disse a professora.