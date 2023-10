Preta Gil abre o coração e diz que foi traída pelo ex-marido por 7 meses: “não desconfiava”

A cantora Preta Gil abriu o coração na noite desta segunda-feira (16), durante entrevista para o programa De Frente com Blogueirinha. Segundo a artista ela foi traída pelo ex-marido, Rodrigo Godoy, por 7 meses, incluindo o tempo que descobriu que estava com câncer no intestino. A publicação feita pela colunista Fábia Oliveira do Metrópoles viralizou com o assunto.

Sem papas, ela revelou a dor que sentiu ao descobrir toda a história de terror, como se sentiu e agiu. “Eu tinha uma relação de muita confiança com ele, então não desconfiava. Comecei a ter uma coisa [implicar] com ela [a ex-stylist da cantora com quem Rodrigo tinha um caso], que é uma coisa do feeling da gente, e eu comecei a ter uma rusga com ela, que ela não estava me descendo, uma intuição minha, não tinha uma coisa de fato, tanto que a gente parou de trabalhar juntas, mas aí já era tarde demais, eles já estavam conectados”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Logo que acontece, você fica se questionando ‘meu Deus, o que aconteceu, o que deu errado?’. Quando começa a acalmar, você começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação… Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega”, afirmou.

A cantora revelou, também, que achava que o casamento estava passando por uma crise: “Eu segui o casamento, não vou dizer que estava bom, mas achava que era uma crise, que a gente ia resolver, estava levando muito para esse lado, e zero desconfiança de traição. Achava que ele estava passando por um momento de crise, tanto que a gente se desligou profissionalmente para ver se gente parava de brigar. Achava que era uma coisa mais por esse lado e não me toquei”, disse, antes de completar:

“Óbvio que agora, quando a gente descobre, tudo passa a fazer sentido: aquela atitude, aquele jeito, aquele dia. Mas o que mais me choca nessa história não é a traição. A traição acontece, a gente é humano, é hipócrita ficar falando ‘ai, meu Deus, me traiu’. A traição acontece, a coisa carnal, o que para mim é mais grave é você optar por trair várias vezes, que é o enganar, manipular, esconder”, disparou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Preta Gil pontuou, ainda, como acha que o ex devia ter se comportado: “Aí vem a coisa mais grave de todas que é o momento do meu diagnóstico. Cara, de boa, está apaixonadão, tá a fim da mina? Fala para ela. Tem duas opções: ‘Gata, querida, vamos dar um tempo, porque minha mulher, com quem estou casado enquanto tenho um caso com você, está doente em casa fazendo um tratamento oncológico’. Essa é uma opção, dá uma afastada, termina, e aí vai tratar, cuida da sua mulher. Depois, você pode conversar com sua mulher, se entender com ela ou separar”, comentou.

E deu outra possibilidade: “Outra opção é, antes disso tudo, lá atrás, porque pelo que eles contam começaram a ficar juntos em outubro do ano passado, já tem um ano… Se apaixonou, está a fim de embarcar nessa? Separa, tá de boa. Ia sofrer? Ia, mas separa, cara. Seja homem. Sua mulher tá com câncer? Pede pra sua amante, fala pra ela: ‘Garota, gata, querida, meu benzinho, chuchuzinho, vamos dar um tempo porque eu vou cuidar aqui da minha mulher?”, declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*