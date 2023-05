Preta Gil desabafa sobre traição do ex-marido: “decepção”

Preta Gil fez um desabafo em suas redes sociais, nessa sexta-feira (26/5), expressando sua gratidão pelo apoio da família e amigos e abordando a traição de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, acusado de traí-la com a ex-stylist da cantora, Ingrid Lima.

“Esse amor [da família e amigos] me impulsiona a seguir em frente, mesmo diante de tantas adversidades. Não posso mais deixar de aproveitar a vida. A angústia da decepção da traição não pode me imobilizar. A cada dia, me reconecto com minha essência e recupero meu sorriso”, escreveu.

“A minha reflexão do dia é, não vão me silenciar, quero poder me expressar e falar sobre meus sentimentos livremente”, completou.

A cantora, que enfrenta um câncer no intestino, aproveitou ida a São Paulo para experimentar atividades inéditas, como andar de quadriciclo no Parque do Ibirapuera e jogar boliche.

Preta expressou sua gratidão pelo apoio da família e amigos, dizendo: “Foi incrível presenciar o empenho de todos em me fazer feliz. Não tem como descrever essa sensação.”

Em abril, um vídeo de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta, circulou nas redes sociais após a publicação de Leo Dias. Rodrigo apareceu abraçando outra mulher. Desde o ocorrido, a cantora e ele não apareceram mais juntos, porém a separação não foi confirmada. Os dois se casaram em 2015.

