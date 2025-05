Preta Gil é internada novamente em São Paulo para exames de rotina

Notícias Caiu na Rede – A cantora Preta Gil voltou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o que gerou grande repercussão nas redes sociais neste domingo (4). A movimentação teve início após a própria artista publicar uma foto ao lado das amigas Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo, já no quarto do hospital.

“Minhas meninas”, escreveu Preta na legenda da imagem, o que despertou atenção dos fãs e da mídia. Em contato com a revista Quem, a equipe da cantora informou que a internação foi apenas para a realização de exames de rotina, tranquilizando o público.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, doença que atinge o cólon e o reto, partes do intestino grosso. Desde então, ela passou por um intenso processo de tratamento, incluindo sessões de quimioterapia, cirurgias para a remoção de tumores, retirada do útero e, posteriormente, a amputação do reto.

A cantora tem mantido seus seguidores informados sobre sua recuperação e o processo de reabilitação. Sua presença constante nas redes sociais tem sido uma forma de conscientizar o público sobre a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico.

A equipe reforçou que Preta está bem e segue com o acompanhamento necessário para garantir sua plena recuperação.