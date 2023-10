Preta Gil revela que descobriu traição de ex-marido durante tratamento do câncer: ‘Lidei com uma bomba’

Preta Gil, de 49 anos, revelou que descobriu a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, durante o tratamento do câncer. Durante entrevista para revista Veja nessa quinta-feira (05), a cantora afirmou também que não sabia da infidelidade quando decidiu se separar.

“Não sabia. Tem mulheres que não conseguem sair de relações abusivas e muitas são abandonadas no meio de um tratamento”, iniciou.

“Tive força e coragem de me separar para me priorizar, para olhar e falar: ‘Não vou manter um casamento ruim, não vou ter ao meu lado alguém que não está me tratando bem (…) A relação já estava ruim antes da doença. Descobri depois que eles vinham mantendo uma relação extraconjugal fazia tempo, o que justifica muita coisa que estava ruim no meu casamento. Você sente a pessoa distante, diferente, fria, acha que é uma crise”, explicou.

Preta reiterou a importância que o tratamento de sua saúde mental foi fundamental para o processo de cura do câncer. “Eu lidei, no meio de um tratamento oncológico, com uma separação, com uma traição, uma bomba dentro da bomba. Outras pessoas vão ter outros fatores, como problemas profissionais, financeiros, familiares. Mas cuidar da nossa saúde emocional é fundamental para que o tratamento seja bem-sucedido”.

Estadão Conteúdo