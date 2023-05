Programa The Noite exibe hoje entrevista de Agenor Tupinambá e Joana Darc

Redação AM POST*

Na noite desta quarta-feira (10), será exibida a entrevista da deputada estadual Joana Darc (União) e o influenciador Agenor Tupinambá, de 23 anos, no programa The Noite, do SBT, apresentado por Danilo Gentili. Os dois foram chamados após repercussão nas redes sociais do resgate da capivara Filó de dentro do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Manaus, para retornar a fazenda do jovem em Autazes (distante 113 quilômetros da capital).

No Instagram, Agenor convidou seus seguidores a assistir o programa. “Fala Galerinha! Hoje temos um encontro com o @danilogentili no @sbtthenoite! Nosso bate-papo foi excelente e ainda contou com a presença do biólogo e professor Maurício Barbanti e a participação da Deputada Joana Darc. Espero todo mundo lá! Bjos!”, escreveu.

O The Noite vai ao ar no SBT às 23h30 horário Amazonas e 00:30 horário de Brasília.