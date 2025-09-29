A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Caiu na rede é post!

Público pede expulsão de Fernando Sampaio após ataque a amazonense Tamires Assis em A Fazenda 17

A cena de agressão física (arremesso de água) e verbal causou choque entre os demais confinados e gerou forte repercussão nas redes sociais.

Por Natan AMPOST

29/09/2025 às 10:52

Ver resumo

Notícias Caiu na Rede! – O domingo (28) foi marcado por uma das cenas mais tensas da atual edição de A Fazenda 17, em Itapecerica da Serra (SP). Durante a dinâmica do Ferra Peão, o ator Fernando Sampaio perdeu o controle e protagonizou mais um confronto direto com a amazonense Tamires Assis. O episódio rapidamente gerou revolta entre os colegas de confinamento e mobilizou as redes sociais, com pedidos em massa pela expulsão do participante.

PUBLICIDADE

A confusão começou quando Tamires tentava justificar sua indicação no jogo. Fernando interrompeu sua fala de forma agressiva, gritando ofensas contra a peoa. “Mentirosa do c*ralho”, disparou o ator, enquanto a seguia pelo espaço da atividade. A tensão se intensificou quando ele jogou água no rosto da colega, gesto que foi considerado por muitos como uma agressão.

Leia também: Saiba como se cadastrar no auxílio estadual do Amazonas

“Se me provocar, vai receber água, se for café, vai ser café”, disse Fernando, em outro momento.

PUBLICIDADE

“É assim que você acha que vai conseguir conquistar o Brasil?”, questionou Tamires.

A cena repercutiu intensamente nas redes sociais, onde milhares de internautas pediram a expulsão imediata do peão. A hashtag #FernandoExpulsa rapidamente alcançou os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter), reunindo comentários de telespectadores que classificaram o episódio como inaceitável para o programa. “Não dá para normalizar esse tipo de comportamento. Passou de todos os limites”, escreveu uma usuária.

Até o momento, a produção do programa e a emissora não se pronunciaram sobre o incidente ou sobre eventuais punições e medidas disciplinares a serem tomadas contra o peão.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Polícia

Irmã encomendou assassinato de mulher na frente da filha por R$ 2.500 no Amazonas

Polícia Civil e Militar do Amazonas detalham o caso que chocou Manacapuru.

há 21 minutos

Brasil

Encontro entre Lula e Trump permanece sem data ou formato definido, afirma Alckmin

A expectativa é que o primeiro contato seja remoto, via telefone ou videoconferência.

há 33 minutos

Amazonas

“A BR-319 é uma dívida que o Brasil tem com os amazonenses”, diz Eduardo Braga

Senador aproveitou a passagem do ministro de Lula em Manaus para dizer que o Brasil tem uma dívida com os amazonenses.

há 38 minutos

Esporte

Popó se pronuncia de direto de hospital após confusão no Spaten Fight Night; Veja

Ex-boxeador Acelino Freitas sofreu agressão de treinador e precisará de cirurgia; Wanderlei deixou o evento com fratura no nariz após tumulto generalizado.

há 48 minutos

Amazonas

Ministro Silvio Costa Filho cumpre agenda no Amazonas com entrega de balsas e modernização de portos

Em Manaus, o Ministro dos Portos participará da entrega das primeiras balsas de minério de ferro produzidas pelo projeto da LHG Mining.

há 60 minutos