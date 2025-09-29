Público pede expulsão de Fernando Sampaio após ataque a amazonense Tamires Assis em A Fazenda 17

Notícias Caiu na Rede! – O domingo (28) foi marcado por uma das cenas mais tensas da atual edição de A Fazenda 17, em Itapecerica da Serra (SP). Durante a dinâmica do Ferra Peão, o ator Fernando Sampaio perdeu o controle e protagonizou mais um confronto direto com a amazonense Tamires Assis. O episódio rapidamente gerou revolta entre os colegas de confinamento e mobilizou as redes sociais, com pedidos em massa pela expulsão do participante.

PUBLICIDADE

A confusão começou quando Tamires tentava justificar sua indicação no jogo. Fernando interrompeu sua fala de forma agressiva, gritando ofensas contra a peoa. “Mentirosa do c*ralho”, disparou o ator, enquanto a seguia pelo espaço da atividade. A tensão se intensificou quando ele jogou água no rosto da colega, gesto que foi considerado por muitos como uma agressão.

Leia também: Saiba como se cadastrar no auxílio estadual do Amazonas

“Se me provocar, vai receber água, se for café, vai ser café”, disse Fernando, em outro momento.

PUBLICIDADE

“É assim que você acha que vai conseguir conquistar o Brasil?”, questionou Tamires.

fernando: se me provocar vai levar água , se for café vai ser café

tamires: se for uma faca, vai ser uma faca? AQUI ELA ACABOU COM ELE #AFazenda17 pic.twitter.com/Lmx14PKokE — barbie (@barbiecomentaa) September 29, 2025

A cena repercutiu intensamente nas redes sociais, onde milhares de internautas pediram a expulsão imediata do peão. A hashtag #FernandoExpulsa rapidamente alcançou os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter), reunindo comentários de telespectadores que classificaram o episódio como inaceitável para o programa. “Não dá para normalizar esse tipo de comportamento. Passou de todos os limites”, escreveu uma usuária.

Até o momento, a produção do programa e a emissora não se pronunciaram sobre o incidente ou sobre eventuais punições e medidas disciplinares a serem tomadas contra o peão.