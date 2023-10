Público pede expulsão de Simioni por suposta agressão em A Fazenda 15

A polêmica continua no reality show A Fazenda 15, após a expulsão de Rachel Sheherazade, o público agora exige a saída de Kamila Simioni. A mobilização foi motivada por supostas agressões que ocorreram durante a festa Capadócia, que aconteceu na madrugada deste sábado, dia 21.

Durante a festa, Kamila Simioni teria acertado propositalmente o rosto de Radamés com uma de suas tranças, enquanto ele estava conversando com Lily. O incidente gerou bastante repercussão, mas o jogador de futebol alegou que não se incomodou com o ocorrido.

Ao ser questionado por Jenny Miranda, Radamés afirmou que a Simioni tem liberdade para brincar com ele e que não considerou o ocorrido como algo sério. Antes do início da festa, a fazendeira Jenny leu um recado da produção para todos os peões, deixando claro que não serão toleradas quaisquer formas de assédio, violência, racismo ou homofobia. A reincidência nesses casos pode levar à rescisão do contrato ou até mesmo à expulsão do programa.

A atitude de Kamila Simioni gerou indignação entre os telespectadores e fãs do reality show. Nas redes sociais, várias pessoas começaram a pedir a expulsão da participante, assim como aconteceu com Rachel Sheherazade depois de suas declarações controversas. O público espera que a produção tome medidas imediatas para garantir a segurança e a integridade dos participantes.

Além disso, a situação envolvendo Kamila Simioni aumentou as discussões sobre a necessidade de um maior cuidado e uma postura mais firme da produção do programa em relação às questões de violência e assédio. Esses incidentes têm gerado polêmica e preocupação entre os telespectadores, que esperam por um entretenimento saudável e respeitoso.

Redação AM POST*