‘Quebrou o meu nariz’: mulher é agredida por homem que passeava com cachorro

Uma nutricionista de 25 anos afirma que foi agredida por um homem desconhecido na madrugada deste sábado (22) em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Nas redes sociais, Estela Bonatto relata que sofreu uma fratura no nariz e afundamento de face e, por isso, precisou passar por cirurgia.

Segundo a mulher, ela estava estacionando o carro quando, sem querer, subiu na guia da calçada, e o pneu estourou. A situação teria assustado um homem que estava passeando com o cachorro, de acordo com Estela.

“A hora que desci para olhar o pneu, o cara já desceu da esquina me xingando horrores e gritando”, contou a nutricionista em suas redes sociais. De acordo com a jovem, o homem deu uma cabeçada no rosto dela. Depois disso, ela não se lembra de mais nada.

Várias pessoas se juntaram ao redor da vítima para ajudá-la, e, nesse momento, o agressor desapareceu. “Ele quebrou meu nariz e afundou o osso da minha face. Precisei passar por uma cirurgia para corrigir o nariz, mas está tudo bem, dos males o menor.”

Também nas redes sociais, a irmã da vítima, Beatriz Bonatto, informou que a jovem já teve alta. A família foi até a Delegacia de Defesa da Mulher, onde estão analisando vídeos de câmeras de segurança e tentando identificar o agressor. “Não vejo a hora de mostrar para o mundo a covardia”, afirmou Beatriz.

