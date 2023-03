“Quero que não me reconheçam”, diz ex-BBB Paula Freitas ao planejar silicone e lipo

Redação AM POST

Paula Freitas contou que pretende fazer mais alguns procedimentos estéticos, incluíndo próteses de silicone e lipoaspiração, para “mudar algumas coisinhas que não gosta em seu corpo”.

Ao jornal Extra, a ex-BBB falou sobre o assunto e revelou, entre outras coisas, que as críticas que recebeu dentro e fora do programa contribuíram para a decisão de mudar a silhueta:

“Eu recebi muito hate dentro e fora da casa pelo meu corpo. Ainda tem coisas que eu quero mudar, mas não porque as pessoas falam. Porque eu sempre quis fazer e não tinha dinheiro para isso”, começou.

Paula acrescentou: “Agora eu quero fazer porque eu sinto vontade. Quero fazer umas coisinhas tipo uma lipo, colocar um peitinho, um negócio assim”, continuou.

A paraense também contou que foi difícil digerir os comentários sobre seu corpo: “É muito duro você já não se aceitar e ter que ouvir das pessoas coisas pesadas. Por isso agora eu estou fazendo só o que me deixa feliz”, garantiu.

Após deixar a “casa mais vigiada do Brasil”, Paula fez alguns procedimentos no rosto e também no bumbum, e alguns internautas chegaram a dizer que ela “parecia outra pessoa”. A intenção, segundo ela, é essa mesmo:

“Eu quero que não me reconheçam mesmo. Quero mudar tanto a ponto de não me reconhecerem. Tanto por dentro quanto por fora. Fui tirar uma foto esses dias e me falaram que eu nem parecia aquela do ‘BBB’ e eu agradeci, porque essa é a meta (risos)”, finalizou.