Rachel Sheherazade aparece nas redes pela primeira vez após expulsão de ‘A Fazenda’; assista

Na quinta-feira, 19 de outubro, Rachel Sheherazade, jornalista e participante do reality show “A Fazenda 15”, foi expulsa do programa devido a uma agressão contra a influenciadora Jenny Miranda. Após sua saída, Sheherazade se pronunciou em suas redes sociais, comunicando que está em casa com a família e em paz, mas devido a questões contratuais, ainda não pode divulgar as razões de sua saída.

A ex-participante também aproveitou o momento para expressar sua gratidão pela defesa e mensagens de apoio que recebeu dos fãs após sua expulsão. Ela disse: “Quero agradecer a cada um de vocês pela empatia”.

A briga que levou à expulsão de Sheherazade foi exibida no programa na noite de quinta-feira e envolveu uma disputa entre Rachel e Jenny Miranda sobre as tarefas a serem executadas na fazenda.

A divergência ocorreu quando Rachel foi designada para cuidar das ovelhas, e ela se recusou a realizar a tarefa, alegando estar cansada de ter cuidado do lixo na semana anterior. Isso desencadeou uma série de discussões entre a jornalista e a influenciadora. A situação atingiu seu limite quando Jenny Miranda enfrentou Rachel na área das ovelhas, e Rachel estendeu a mão em direção ao rosto de Jenny, uma ação que a produção do programa interpretou como agressão. A briga foi interrompida por Lucas Souza, que interveio entre as duas.

Rachel afirmou que estava apenas se defendendo, enquanto Jenny alegou ter sido agredida, afirmando: “Ela meteu a mão na minha boca”.

Horas depois, Rachel entrou no closet e não retornou, o que fez com que os outros participantes do programa ficassem preocupados com sua ausência.

A expulsão de Rachel Sheherazade foi anunciada aos demais participantes por meio de um comunicado oficial, citando que a atitude de Rachel havia colocado em risco a integridade física de outros participantes, violando as regras do programa. Com sua saída, a Roça da semana foi cancelada, liberando André, Kally e Nadja da possível eliminação do programa.

