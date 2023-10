Rachel Sheherazade bate-boca com Jenny Miranda: “Não tive medo do presidente da república, eu vou ter medo de você?”

Rachel Sheherazade e Jenny Miranda se envolveram em uma discussão acalorada durante na manhã quinta-feira (19/10) em ‘A Fazenda 15’. O motivo da briga foi o fato de Rachel não ter realizado a tarefa das ovelhas. Enquanto Jenny, que ocupava o posto de fazendeira da semana, anunciava a punição de 48 horas sem gás para os peões, os demais participantes começaram a criticar a ex-apresentadora do SBT.

A polêmica teve início horas antes, quando Jenny estava delegando as tarefas da semana. Rachel já havia se recusado a retirar o lixo novamente, alegando cansaço devido ao peso carregado. Jenny, então, pediu que ela cuidasse das ovelhas, mas Rachel mais uma vez recusou e uma discussão entre as duas começou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem demonstrar medo de ir para a Roça por indicação da fazendeira, Rachel confrontou Jenny. Ela afirmou que a colega estava com medo do público lá fora e a acusou de passar mal por conta disso. A jornalista ainda declarou que não teve medo do ex-presidente Jair Bolsonaro e, portanto, não teria medo de Jenny.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Está com medo do público lá fora, sabe o que fez, está com medo, passa mal. Pode botar meu nome na roça. Não tive medo do presidente da república, eu vou ter medo de você? Quem é você?”, disparou a jornalista contra a mãe de Bia Miranda.

Mesmo acordada, Rachel não se levantou para cuidar das ovelhas. Jenny também permaneceu na cama, sem se mover. Shay tentou convencer a fazendeira a cumprir com a tarefa, mas ela se recusou. Como consequência, todos os peões foram punidos com a falta de gás por 48 horas.

A discussão entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda causou bastante tensão no reality show ‘A Fazenda 15’. A atitude de Rachel em recusar a tarefa das ovelhas gerou polêmica entre os participantes, que criticaram a jornalista por não colaborar com as obrigações da casa. A postura firme de Rachel, no entanto, também chamou a atenção do público, que ficou dividido entre apoiar ou criticar sua atitude.

A jornalista mostrou-se determinada a confrontar qualquer um que a desafiasse. Ela deixou claro que não teme repercussões e que não se intimida facilmente. Sua coragem em peitar até mesmo a fazendeira da semana, Jenny Miranda, demonstra sua personalidade forte e sua determinação em não se curvar às pressões do jogo.

Redação AM POST*