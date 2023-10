A polêmica atualização do Manual de Estilo da Record TV nessa sexta-feira, 27/10 foi responsável por gerar inúmeros comentários na web. Entre as proibições impostas pela emissora as jornalistas, algumas restrições específicas direcionadas às profissionais mulheres estão causando discussões acaloradas.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, a nova versão do manual proíbe que as jornalistas usem calça jeans, blusas, camisas ou vestidos com renda ou estampas. Além disso, cabelos cacheados ou ondulados, unhas longas e batom vermelho também estão vetados.

A repercussão nas redes sociais foi imediata, e os internautas demonstraram sua indignação com as restrições impostas. Entre os questionamentos, alguém perguntou sarcasticamente: “Podemos ao menos respirar?”. Outra pessoa demonstrou seu descontentamento com a proibição do cabelo cacheado, indagando se os profissionais que possuem esse tipo de cabelo seriam obrigados a alisá-lo.

No entanto, também foi possível encontrar defensores da emissora, alegando que essas proibições não diferem de regras impostas por outras empresas, que exigem uniformes formais e sem estampas. Um internauta questionou se a emissora estava errada ao determinar tais requisitos, buscando estabelecer um paralelo com outras organizações.

A imposição de normas tão detalhadas sobre a aparência das jornalistas femininas pode ser interpretada como uma forma de controle da imagem transmitida pela emissora, possivelmente influenciada por isso.

mano, e essa porra de proibir cabelos cacheados ou ondulados???? isso é racismo explícito, caralho!

Islâmica ou evangélica?

as mulheres:

