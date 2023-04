Rede Globo termina semana com demissões em massa de jornalistas; confira lista

Redação AM POST*

O Departamento de Jornalismo do Grupo Globo passou por uma semana de demissão em massa de profissionais no início deste mês de abril.

Foram demitidos cerca de 40 funcionários do G1, GloboNews, TV Globo e afiliadas. Entre os trabalhadores desligados estão jornalistas com anos de empresa, como César Galvão, Marcelo Canellas e Giuliana Morrone.

De acordo com o site Notícias da TV e o portal UOL, o motivo da demissão em massa seria o alto valor dos salários desses funcionários. Os desligamentos foram realizados nas áreas de reportagem, produção, cinegrafia, edição, apuração, fotografia, direção e apresentação.

A Fenaj (Federação Nacional de Jornalistas) e os sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal anunciaram em comunicado que entraram com ação conjunta contra as demissões. As organizações reivindicam reunião em “caráter urgente”.

“Não basta realizarmos as notas de repúdio contra as demissões. Iremos nos organizar com a categoria para resistir coletivamente às demissões e garantir dignidade a todas e todos os profissionais da Globo”, disse Thiago Tanji, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo.

nota-fenaj-sindicatos-demissao-globo

Confira a lista de demitidos nesta semana:

Alba Valéria Mendonça – repórter do g1 no Rio de Janeiro;

Ana Paula Mendes – âncora da InterTV, afiliada em Cabo Frio (RJ);

Anna Karina Bernardoni – chefe de programas e supervisora-executiva de projetos especiais na GloboNews;

Arthur Guimarães – produtor do Núcleo Investigativo da Globo;

Cadu Velloso – chefe da GloboNews em São Paulo;

Carlos Eduardo Bauer – editor do Jornal Nacional no Rio de Janeiro;

Celso Fontão – coordenador do Jornal da Globo, em Brasília;

César Galvão – repórter da Globo em São Paulo;

Dennis Barbosa – editor do g1 em São Paulo;

Edmundo Silva – repórter do g1 em São Paulo;

Eduardo Tchao – repórter da TV Globo no Rio de Janeiro;

Eliane Maria – produtora da Globo no Rio de Janeiro;

Elza Gimenez – apuradora da Globo no Rio de Janeiro;

Emilene Silva – editora do Jornal Hoje;.

Fabio Turci – repórter da Globo em São Paulo;

Fábio William – âncora do DF1, em Brasília;

Felipe Vasquez – editor-chefe digital da GloboNews;

Fernando Gueiros – diretor de Projetos de Tecnologia no Jornalismo da Globo;

Flávia Jannuzzi – repórter da TV Globo no Rio de Janeiro;

Giuliana Marrone – apresentadora da Globo em Brasília;

Helio Alvarez – gerente de Imagem e Áudio da Globo;

Jô Mazzarolo – diretora de Jornalismo da Globo no Recife;

Jorge Espírito Santo – diretor do Fantástico;

José Carlos Azevedo – chefe cinegrafista da Globo no Rio de Janeiro;

Juarez Passos – chefe de Produção da Globo no Rio de Janeiro;

Leila Sterenberg – apresentadora da GloboNews;

Lúcia Carneiro – editora da GloboNews em Brasília;

Luciana Osório – repórter da Globo no Rio de Janeiro;

Luiza Silvestrini – produtora da Globo no Rio de Janeiro;

Marcelo Canellas – repórter do Fantástico;

Marcelo Moreira – diretor de Jornalismo da Globo em Belo Horizonte;

Marcia Correa – editora-chefe do Bom Dia São Paulo;

Márcia Witczak – editora local e apresentadora da agenda cultural no DF1, em Brasília;

Marcos Serra Lima – fotógrafo do g1 no Rio de Janeiro;

Marta Cavallini – repórter do g1 em São Paulo;

Mônica Sanches – repórter da Globo no Rio de Janeiro;

Olivia Henriques – repórter do g1 em São Paulo;

Rodrigo Melo – operador de mídia da Globo;

Sávio Ladeira – repórter e editor do g1 em São Paulo;

Thaís Itaqui – repórter de Reportagens Especiais na GloboNews