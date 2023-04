RedeTV! demite Sikêra Júnior devido baixa audiência e faz graves acusações

Redação AM POST*

A RedeTV! demitiu nesta sexta-feira (7) o apresentador Sikêra Júnior e fez graves acusações contra o apresentador, informa Hialley Gouveia, do Bastidores da TV.

Ainda segundo o colunista, para se livrar de uma multa contratual de R$ 17 milhões, a RedeTV! acusa o apresentador de manchar a imagem da emissora com discursos preconceituosos e homofóbicos durante apresentação do “Alerta Nacional” ao longo dos últimos três anos, além de trazer problemas com a Justiça e com o Ministério Público.

A notificação extrajudicial que a RedeTV! enviou para o Sikêra Jr. e para a TV A Crítica, diz que o último Alerta Nacional será exibido dia 28 deste mês.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, do Portal IG, a demissão de Sikêra seria questão de tempo. O custo do apresentador seria em torno de R$ 500 mil.

O programa comandado por Sikêra Jr. atravessa uma crise de audiência, sem anunciantes e com um salário considerado incompatível.