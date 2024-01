Renan Bolsonaro é flagrado com novo affair após polêmica de suposto romance gay; confira

Nesta segunda-feira (22), o site do jornalista Leo Dias divulgou uma imagem que flagrou Renan Bolsonaro, filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, com um suposto novo affair. O flagra teria acontecido no último final de semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e o nome da nova companhia de Renan é Tainá.

De acordo com as fontes de Leo Dias, o filho 04 de Bolsonaro mostrou-se amigável durante o encontro com os turistas, surpreendendo pela sua interação com crianças e admiradores. Renan teria conquistado os presentes não apenas pela beleza de sua nova companhia, mas também pela sua simpatia e cordialidade.

Apesar da atenção gerada pelo encontro e pelas fotos, Tainá teria demonstrado um certo grau de timidez, resistindo um pouco às fotografias. No entanto, ela se mostrou sempre educada e gentil com todos ao redor.

Esta não é a primeira vez que Renan Bolsonaro está envolvido em polêmicas de relacionamento. No ano passado, durante uma investigação da Polícia Federal, seu ex-assessor Diego Pupe afirmou ter tido um romance com ele. Diego revelou detalhes sobre o relacionamento, afirmando que eles ficaram por mais de um ano e dormiram várias vezes juntos.

Renan negou veementemente, em entrevista a Leo Dias, que seja gay e desmentiu a narrativa contada pelo ex-assessor Diego Pupe.

O suposto relacionamento com Tainá marca um novo capítulo na vida amorosa de Renan Bolsonaro. A imagem divulgada pela imprensa mostra que o filho mais novo do ex-presidente está seguindo em frente após a conturbada polêmica com seu ex-assessor.