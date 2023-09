Renan Bolsonaro nega caso amoroso com ex-assessor

Nesta sexta-feira (15), Jair Renan, que é ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifestou nas redes sociais negando declaração de seu ex-assessor, Diego Pupe, que afirma que os dois mantiveram um relacionamento “amoroso e romântico”.

No entanto, Jair Renan negou categoricamente as acusações e ressaltou que, caso seja flagrado em situação comprometedora com um homem, trata-se de uma briga e não um relacionamento afetivo.

“Se um dia me ver agarrado com um macho, pode ter certeza que é briga”, escreveu Jair Renan nos stories de sua rede social.

Diego prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na tarde desta quinta-feira (14/9), referente a Operação Nexum da qual Renan foi alvo no fim do mês de agosto deste ano. Na saída, Pupe falou para a imprensa sobre suposto relacionamento com o filho do ex-presidente.

“Eu tive um relacionamento com o Renan, do qual não falei para ninguém ainda. Eu estava esperando todo esse ‘auê’ da polícia, mas logo logo eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu tinha um relacionamento íntimo com ele, romântico”, disse Pupe ao site Metrópoles, depois de depor no âmbito da Operação Nexum.

