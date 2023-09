Repórter é preso em flagrante suspeito de abusar de adolescente durante evento

O repórter Gregory G. Marcio foi preso em flagrante nesse domingo (10), suspeito de abusar de um adolescente dentro do banheiro da Beauty Fair, uma das maiores feiras de beleza e estética da América Latina. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, a mãe da vítima registrou a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), Gregory entrou no espaço reservado à diretoria do evento, onde o filho de uma das coordenadoras estava. Ao se aproximar do adolescente, tirou o pênis para fora e começou a se masturbar segurando seu ombro.

Gregory teria dito para o rapaz não se preocupar, porque era famoso e iria torná-lo famoso também. Em seguida, o garoto tirou a mão do suspeito e correu para fora do banheiro. No entanto, a criança não teve coragem de contar para a mãe, pois temia que ela “ficasse brava” com ele.

Apesar de não saber do ocorrido, a mãe percebeu que o menino passou a tarde com olhar aflito e triste. Então pediu para que a irmã sondasse sobre o motivo. Assim que descobriu o abuso, ela se revoltou e avisou à direção da Beauty Fair, que retirou Gregory imediatamente do palco e chamou a polícia.

O repórter ainda tentou fugir, mas foi detido e levado para a delegacia com o namorado, onde foi constatado o flagrante. Ele ficará preso preventivamente.

Gregory foi autuado pelo delito de satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente, previsto pelo Código Penal. Já a vítima passa bem , tanto ele como a mãe receberam apoio da organização, inclusive um advogado foi colocado à disposição caso necessário.

Redação AM POST